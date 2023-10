À atenção do Benfica: Bebé saiu do banco para impedir vitória da Real Sociedad no terreno do Rayo

A Real Sociedad, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou este sábado 2-2 no terreno do Rayo Vallecano, com o português Bebé a impedir a vitória basca nos descontos do jogo da 11.ª jornada da Liga espanhola.

Brais Méndez, autor do golo decisivo no Benfica-Real Sociedad (0-1) na terça-feira, ameaçou com um tiro à barra, aos 14 minutos, antes de o Rayo Vallecano se colocar em vantagem por Mumin, numa recarga certeira, aos 31 minutos.

O internacional espanhol Mikel Oyarzabal restabeleceu o empate para os bascos ainda antes do intervalo (41 minutos) e, no segundo tempo, 'bisou' na conversão de uma grande penalidade (66), a castigar mão na bola de Espino.

Bebé saiu do banco aos 85 minutos e, com um remate rasteiro de fora da área aos 90+1, resgatou um ponto para a sua equipa, uma semana depois de, também como suplente utilizado, ter assinado o golo decisivo no triunfo do Rayo (1-0) em Las Palmas.

A formação de San Sebastián mantém, à condição, o quinto lugar na Liga espanhola, com 19 pontos, enquanto o Rayo Vallecano segue no oitavo posto, com 17.

A Real Sociedad ocupa a liderança do Grupo D da Liga dos Campeões após três jornadas, com sete pontos, os mesmos do Inter Milão, enquanto o Salzburgo soma três e o Benfica ainda não pontuou.





No primeiro jogo de domingo na Liga espanhola, o Bétis, sétimo classificado, venceu em casa o Osasuna (11.º) por 2-1, numa partida em que o português William Carvalho foi suplente utilizado na equipa de Sevilha.

O internacional espanhol Isco assistiu para o golo de Willian José (45+1) e marcou o golo decisivo aos 90+4, na resposta à momentânea igualdade assinada por Rúben Garcia (85).

A 11.ª ronda da Liga espanhola prossegue hoje com os encontros Athletic Bilbau-Valência e Atlético de Madrid-Alavés.