Continuar a ler

A mensagem de Puyol recebeu mais de 3.800 comentários, com muitos a criticar as palavras do antigo central, de 40 anos, lembrando a dobradinha conquistada pelo Barcelona, às quais justificou: "O campeonato é sempre a prioridade, mas a Taça [do Rei] deve ser jogada por aqueles que não jogam regularmente, e estar na máxima força na Liga dos Campeões. Dito isto, acho que o Barça teve uma ótima temporada. Visca Barça sempre."





A mensagem de Puyol recebeu mais de 3.800 comentários, com muitos a criticar as palavras do antigo central, de 40 anos, lembrando a dobradinha conquistada pelo Barcelona, às quais justificou: "O campeonato é sempre a prioridade, mas a Taça [do Rei] deve ser jogada por aqueles que não jogam regularmente, e estar na máxima força na Liga dos Campeões. Dito isto, acho que o Barça teve uma ótima temporada. Visca Barça sempre."

O Real Madrid conquistou sábado a sua 13.ª Liga dos Campeões , a terceira consecutiva, e Carles Puyol, antigo futebolista do Barcelona, onde fez toda a sua carreira, atingiu a formação catalã ao felicitar a equipa orientada por Zinedine Zidane."Parabéns Real Madrid! Quatro Champions em cinco anos, com um dos melhores Barça da história ... temos de reflectir sobre as prioridades", escreveu no Twitter o antigo futebolista.