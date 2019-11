A caricata saída de Valverde do aeroporto de Barcelona durante os protestos independentistas

A imagem de Ivan Rakitic de mala na mão na estrada, a tentar sair do aeroporto, já é amplamente conhecida, mas o médio croata - que regressava da seleção - não foi o único elemento do Barcelona a ficar retido em El Prat a 14 de outubro, por causa do protesto dos movimentos independentistas.O treinador Ernesto Valverde, por exemplo, viu-se envolvido numa situação recambolesca. Segundo conta esta segunda-feira a Cadena Ser, o técnico teve de ser retirado do aeroporto por um elemento do Barcelona, de mota, e protegido atrás de uma ambulância, para poder chegar a tempo ao treino da equipa. Chegou atrasado.Mas Valverde teve de voltar ao aeroporto horas mais tarde para ajudar a mulher e Frankie De Jong, que também estava há umas horas sem conseguir sair do local.Gerard Piqué e Luis Suárez passaram igualmente pelo aeroporto de Barcelona naquele dia mas, como viajavam em voos particulares, não tiveram tantas dificuldades para sair.