A carta de Ronaldo aos sócios do Valladolid: «Disseram-me que não voltaria a andar...»

Ronaldo sabe o que é superação. Sabe que a força interior comanda e que o destino até pode pregar partidas mas cabe-nos a nós lutar para dar a volta. E como tal, o antigo futebolista e atual proprietário do Valladolid decidiu escrever uma carta aos sócios do clube espanhol, em que recorda a sua luta para recuperar de uma grave elsão, que muitos diziam lhe tinha ditado o fim da carreira.





"O futebol ensinou-me muitas coisas. O maior foi a superação. Quando sofri a minha primeira e mais grave lesão no joelho, havia pessoas que me disseram que eu nunca mais voltaria a jogar e nem sequer voltaria a andar. Senti como se me tivessem a tirar a vida. Foi nesses momentos que os meus limites foram testados, e lutei para mudar essas opiniões e mostrar a todos que eu podia fazer o que mais queria. Foram três anos muito difíceis de reabilitação, motivados pelo desejo de sentir tudo o que só podia sentir em campo, com a bola nos pés. No final, chegou o momento, talvez o mais emblemático de toda a minha carreira: em 2002, lá estava eu, no Japão, disputando uma final do Mundial com o Brasil. Marcando dois golos contra a Alemanha. O título de pentacampeão para o meu país; para mim, a consagração do regresso", recorda o antigo internacional brasileiro, na carta que termina com "um forte abraço"."Caro associado,Durante semanas, estive a pensar em como entrar em contato contigo nestes momentos delicados de confinamento e más notícias. Finalmente, decidi enviar esta carta, com a qual espero que possas sentir o carinho e a consideração com que a escrevi. Da minha casa para a tua. Da minha família para a tua família.Estamos separados pela distância física, mas estou convencido de que nunca estivemos tão perto. Empatia é o que nos une agora. O espírito coletivo, responsabilidade, humanidade. Estamos dentro das nossas casas por nós, por aqueles que amamos, por todos os que não conhecemos e por aqueles que não podem mais estar conosco. Ajudamo-nos uns aos outros, aprimorando essa solidariedade de várias maneiras.Estou a escrever para te agradecer, ainda mais agora, por transformares a tua casa no lugar. Por transformar cada momento em algo memorável para a tua família. Pela paciência, cautela e otimismo, apesar de todas as dificuldades, desafios e perdas que estamos a enfrentar nestes tempos difíceis.O futebol ensinou-me muitas coisas. O maior foi a superação. Quando sofri a minha primeira e mais grave lesão no joelho, havia pessoas que me disseram que eu nunca mais voltaria a jogar e nem sequer voltaria a andar. Senti como se me tivessem a tirar a vida. Foi nesses momentos que os meus limites foram testados, e lutei para mudar essas opiniões e mostrar a todos que eu podia fazer o que mais queria. Foram três anos muito difíceis de reabilitação, motivados pelo desejo de sentir tudo o que só podia sentir em campo, com a bola nos pés. No final, chegou o momento, talvez o mais emblemático de toda a minha carreira: em 2002, lá estava eu, no Japão, disputando uma final do Mundial com o Brasil. Marcando dois golos contra a Alemanha. O título de pentacampeão para o meu país; para mim, a consagração do regresso.Tenho certeza de que tu também, quando olhares para trás, se lembrará de quantas vezes te levantaste, de todas as batalhas e de quantas vezes conseguiste superar, ao longo da vida, tornar possível o impossível e chegar ao ponto em que se encontras.Se esta carta chega até ti hoje, é porque, entre as escolhas da minha vida, uma foi a Pucela. Eu também escolhi. Eu também tenho sido apaixonado. Como tu, estou ansioso pelo regresso à nossa casa. Fecho meus olhos e penso na Zorrilla cheia de adeptos. É a paixão que me emociona. Fora de campo, ainda estou motivado para superar todos os desafios. E pessoalmente, que eu fui atrás de ti para esta família, agradeço por estares comigo.Ânimo. Estamos juntos e sairemos mais fortes disso tudo. Um forte abraço."