A Champions (e o pódio da Liga espanhola) em jogo e Ocampos fez isto

Lucas Ocampos tem sido uma das figuras na recente boa fase do Sevilha e a verdade é que a confiança é tanta que até permite fazer coisas que certamente deixarão muitos técnicos de cabelos em pé. Este domingo, diante do Maiorca, numa partida na qual os andaluzes tinham de ganhar para se manterem colados ao At. Madrid na luta pelo posto e também para carimbarem o acesso à Liga dos Campeões do próximo ano, o argentino foi o autor do primeiro golo na conversão de um penálti, mas decidiu fazê-lo de uma forma... especial. À Ronaldinho, sem olhar para a bola no momento do remate e com o rosto virado para o outro lado. No banco, Lopetegui deve ter tido um arrepio... menos mal que a bola entrou.