A conversa de Isco com os colegas que Zidane não vai gostar nada

As câmaras de televisão da Movistar captaram uma conversa de Isco Alarcón com alguns companheiros de equipa antes do jogo com o Barcelona, onde o médio se queixava da sua utilização por parte de Zidane.





Ao lado de Marcelo, Modric e Jovic, com Éder Militão e Lucas Vásquez também por perto, o jogador analisou as suas entradas em campo. "Se tem de me tirar, tira-me ao minuto 50 ou 60, às vezes durante o intervalo. Se tem de me por em campo, entro aos 80", lamentou Isco.Marcelo e Modric sorriam, enquanto Jovic acompanhava a conversa a olhar para o telemóvel.Refira-se que Isco Alarcón não jogou um único minuto com o Barcelona.