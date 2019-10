A conversa sincera que Simeone teve com Félix: «Vão criticar-me por tudo o que fizer contigo»

Diego Simeone foi, esta quinta-feira, convidado para participar no 'El Larguero', programa radiofónico da Cadena SER.Em entrevista à rádio espanhola, o treinador do Atlético Madrid falou sobre a adaptação de João Félix ao colchoneros e revelou a conversa sincera que teve para com o ex-avançado do Benfica aquando da sua chegada ao Wanda Metropolitana."Um dia sentei-me com ele e disse: 'As coisas vão ser assim: se eu te colocar a jogar todos os jogos e tu te lesionares, a culpa é minha porque não soube gerir o teu esforço, se te deixo a descansar a culpa também é minha'. Tenho de contar este tipo de coisas. Ele está aberto a escutar e entende tudo isso, o que é bom. O preocupante era se não entendesse. Disse-lhe: 'Vão criticar-me por tudo o que fizer contigo, assegura-te disto. És muito importante para todos nós.' Tenho de contar a um miúdo de 19 anos, que é suficientemente humilde e que está aberto para ouvir, que não pode jogar todos os minutos. Eu só quero o melhor para o João Félix", confessou o técnico argentino.Questionado sobre a comparação feita entre Griezmann e o jovem avançado português, Simeone foi perentório: "O problema é que se compara Griezmann, que era quase um Bola de Ouro, a um miúdo que tem o calibre de Bola de Ouro".