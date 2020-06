Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do At. Madrid-Alavés, 2-1: Félix tentou o ‘moinho’ mas o abre-latas é Saúl Português saiu aos 65’ mas deixou água na boca numa vitória pouco convincente do Atlético





DESBLOQUEADO. Saúl marcou perante o olhar atento de Félix

• Foto: epa