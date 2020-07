Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Ath. Bibao-Real Madrid, 0-1: Sergio Ramos volta a dar vitória Central espanhol marca outra vez de penálti no triunfo por 1-0 na visita ao reduto do Ath. Bilbao





• Foto: Reuters