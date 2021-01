Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Atlético Madrid-Valencia, 3-1: Félix até ofereceu presente a Suárez Português em grande no regresso ao onze dos colchoneros, com um golo e um passe ‘de morte’





• Foto: reuters