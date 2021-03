Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Barcelona-Sevilha, 3-0 (a.p.): coração conduz catalães à final Piqué empatou a eliminatória no último minuto e Braithwaite resolveu no prolongamento





• Foto: Lusa/EPA