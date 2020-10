Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Celta de Vigo-At. Madrid, 0-2: Félix ajuda Simeone a sorrir El Cholo alcança triunfo 200 pelo Atlético na liga, com o craque a ser fulcral no lance do último golo





• Foto: Getty Images