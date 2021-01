Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Elche-Atl. Madrid, 1-2: Frieza colchonera dá força à liderança Com João Félix a entrar ao intervalo, At. Madrid vence Eibar e distancia-se ainda mais no topo





CLASSE. Suárez dá a vitória com um penálti ‘à Panenka’

• Foto: REUTERS