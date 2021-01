Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Real Madrid-Ath. Bilbao, 1-2: bascos com ferro Raúl García deixa Bilbao a sonhar com o troféu. Asensio andou a fazer mira aos travessões





Raúl García e Williams festejam na cara de Courtois

• Foto: reuters