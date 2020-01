A descida nos golos do Real Madrid após a saída de Ronaldo

A saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid continua a ser um assunto que alimenta a imprensa espanhola e com bons motivos para isso, como é exemplo a seguinte estatística. Ora, na contabilidade dos golos marcados pelos merengues nos últimas dez anos civis, o de 2019, primeiro sem contarem com o craque português que se mudou para a Juventus, é claramente o pior.





Ficam os dados do MisterChip:2010: 1302011: 1672012: 1562013: 1562014: 1782015: 1402016: 1522017: 1562018: 1422019 (primeiro ano completo sem Cristiano Ronaldo): 100A dificuldade de substituir o jogador, que já foi considerado o melhor do Mundo por cinco ocasiões, é evidente.