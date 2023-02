A emocionante carta de jovem jogador: «Senhores do futebol, sou um menino de 11 anos e quero jogar»

Souleymane é um menino de origem africana, que emigrou para Espanha com os pais. Há dois anos que treina no Tenerife, mas não tem conseguido inscrever-se no clube, apesar de já ter feito de tudo. Por isso, decidiu enviar uma emocionante carta à FIFA a explicar a tormenta por que tem passado nos últimos tempos."Carta aos senhores do futebol. Sou um menino de 11 anos que quer jogar futebol. Estou a treinar há quase dois anos e a trabalhar muito para poder jogar em breve com os meus companheiros de equipa. Eles também querem que eu jogue e perguntam-me quando posso. Gosto muito de jogar como ponta de lança, nos treinos dou sempre o máximo para dar o meu melhor. Também gosto de aprender a jogar em equipa. Não me deixam jogar e não entendo porquê. Às vezes fico triste, fico com raiva e chateado com a FIFA", pode começar por ler-se na carta, tornada pública pela agência EFE."Os meus companheiros de equipa são as mesmas crianças com quem vou à escola, com quem jogo e partilho muitas coisas, porque são meus amigos. Não entendo porque os deixam jogar e a mim não. A única diferença é que sou negro e nasci em África. Isso é o que menos deveria importar, mas não é assim", lamentou ainda.O jovem jogador disse ainda que se pergunta "durante muito tempo" se vai poder jogar o próximo jogo e contou que a mãe até já "entregou os papéis na Federação", mas "no final a FIFA disse que não". "Agora dizem-me que as coisas mudaram, mas não quero comemorar nada até que possa jogar", terminou.