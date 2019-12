A foto de Benzema que está a dar que falar

Ver essa foto no Instagram ? @karimbenzema Uma publicação compartilhada por Kheira Hamraoui (@kheirahamraoui) em 27 de Dez, 2019 às 9:03 PST

Karim Benzema apareceu numa foto ao lado de Kheira Hamraoui, jogadora do Barcelona, e o dedo mínimo da mão direita do futebolista do Real Madrid chamou a atenção nas redes sociais. O avançado francês, de origem argelina, tem um alto muito vermelho no dedo, ainda consequência da fratura que sofreu há quase um ano.De facto, Benzema sofreu uma fratura naquele dedo em janeiro de 2019 num jogo contra o Betis. Não chegou a ser operado e joga desde então com uma proteção.Ao início o clube contava que o jogador se sujeitasse a uma cirurgia assim que a época terminasse, mas Benzema regressou das férias de verão sem o fazer.Conta o jornal 'As' que o avançado chegou a visitar um especialista nos Estados Unidos e o que próprio Real Madrid falou-lhe no tema na pré-temporada, mas não voltou a dar grande importância ao assunto, partindo do princípio que o próprio Benzema preferia jogar com a proteção, como se fosse uma espécie de superstição.