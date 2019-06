A história do adepto cego do Valencia que tem uma estátua no Mestalla

Falecido em 2016, Vicente Navarro foi alvo de uma sentida homenagem por parte do Valencia no passado mês de março, num gesto de reconhecimento por tudo aquilo que este fã do clube che fez. Tudo porque, para lá de ser o sócio número 18 do emblema valenciano, Vicente Navarro era também detentor de um lugar de época no Mestalla, estádio no qual não perdeu nenhum jogo, nem mesmo quando aos 54 anos um grave problema lhe tirou a visão. Aí, para nunca se desligar do seu clube do coração, decidiu manter o seu lugar anual e levar consigo o seu filho, que a cada partida lhe relatava as incidências do encontro.





Agora, três anos depois do seu falecimento, o Valencia decidiu voltar a dar uso àquele lugar, colocando ali uma estátua em bronze deste conhecido adepto, num gesto que emocionou toda a sua família. "É melhor do que qualquer figura de cera. Para lá de ser meu pai, era um grande amigo. Eu era os olhos dele no jogo. Ia com ele ao estádio desde os 6 anos. Já lá vão quase 50 de sócio... Se o meu pai estivesse vivo teria morrido de emoção", admitiu o seu filho na altura.De notar que esta homenagem sucede por ocasião do centenário do clube.