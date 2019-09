A história surreal da contratação de Odegaard: Real Madrid pagou 3 milhões de euros ao pai

Martin Odegaard assinou contrato com o Real Madrid em janeiro de 2015, quando tinha apenas 16 anos. O jovem futebolista norueguês - o mais jovem de sempre a estrear-se pela seleção norueguesa e o mais jovem de sempre a representar uma seleção europeia numa partida de caráter oficial - assinou contrato e, segundo refere o jornal norueguês VG, o pai do futebolista também assinou... como treinador dos sub-11.De acordo com documento obtidos pelo 'Football Leaks', Hans Erik Odegaard assinou um acordo milionário com o Real Madrid - 3 milhões de euros de prémio e um salário anual a rondar os 100 mil euros por ano para treinar os sub-11 merengues. Este acordo foi assinado no mesmo dia em que o prodígio norueguês foi oficializado como reforço dos 'blancos'.Martin Odegaard no entanto nunca conseguiu impor-se na formação merengue e, depois de época e meia ao serviço da equipa B do Real Madrid, nas últimas quatro temporadas tem sido emprestado.