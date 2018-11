A história que está a emocionar Espanha: O relato de um golo que salvou a vida a adepto

Kike Barja, o autor do golo 'salvador' Kike Barja, o autor do golo 'salvador'

Já Alberto Sanz, o relatador salvador, mostrou-se honrado por ter estado ligado a este momento. "Nunca me tinha acontecido isto na vida. É um prazer relatar golos no 'Tiempo de Juego' e salvar uma vida ainda é muito mais", confessou o jornalista espanhol.

Kike Barja, o autor do golo, também admitiu ter ficado muito orgulhoso por estar ligado a este incrível momento. "Quando me contaram a história, nem quis acreditar. É sempre importante marcar, mas se salvei a vida de alguém, mais ainda".

Há relatos de golos marcantes, seja pela importância do golo em si ou apenas pela forma como o relatador o transmite, mas dificilmente algum será capaz de igualar aquilo que o de Alberto Sanz, da Cadena COPE, foi capaz de alcançar.É que, pela forma como o fez no jogo entre Osasuna e Córdoba, o comentador da rádio espanhola conseguiu salvar a vida de Fran Gago, que numa tarde de sábado, quando ia a caminho de casa, adormeceu ao volante. Esteve a caminho de um brutal acidente, até porque ia a mais de 100 km/h, mas aquele grito de "golo", que acima partilhamos, acordou-o a tempo de reassumir o controlo do carro e manter-se a salvo."Como faço de forma habitual, durante a tarde sigo o 'Tiempo de Juego'. Estava a jogar-se o Osasuna-Córdoba e acabei por adormecer ao volante. De repente oiço 'gooooooloo!' e acordo. Vejo que estou fora da estrada e que vou a caminho de precipício. Só tive tempo de girar o volante e espetar o carro contra uma árvore", contou Fran, que deste acidente escapou com ferimentos leves e com o seu carro visivelmente em mau estado. Mas acima de tudo, com vida!Refira-se que o golo em questão foi marcado por Kike Barja, numa vitória do Osasuna por 3-1, em jogo da jornada 9 da Segunda Liga espanhola.