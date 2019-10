A "ignorância" de Bale que está a escandalizar a imprensa internacional

Numa altura em Gareth Bale volta a ser apontado à porta da saída do Real Madrid, o nome do avançado galês está também a ser notícia em todo o mundo depois de este ter assumido, em entrevista publicada segunda-feira pelo 'The Telegraph', que não sabia quem era o primeiro-ministro britânico. As palavras do jogador revelaram-se surpreendentes no Reino Unido. Mas em poucas horas ganharam eco na imprensa internacional e também no Twitter, com várias publicações.



O jogador de 31 anos disse que vive numa "bolha própria" e admitiu que não segue redes sociais nem notícias, nomeadamente as que estão relacionadas com a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). "O Brexit afeta-me e por isso estou atento aos aspetos financeiros. Contudo, não leio a maioria dos disparates e não sei 99 por cento das coisas sobre o Brexit. Nem sequer sei quem é o primeiro-ministro britânico", disse Bale na entrevista.



Depois de o jornalista lhe dizer que Boris Johnson era o primeiro-ministro britânico, a resposta foi ainda mais surpreendente: "Não sabia. Esse não era o presidente da Câmara?" questionou Bale. "Não posso falar de algo que não me interessa. Sigo o golfe. Queres que te diga quem é o número um do mundo?", acrescentou o jogador, que vê no futuro a hipótese de praticar a modalidade. "Imagino-me num campo de golfe, claro. Estou numa fase da minha carreira na qual preciso de pensar em outras coisas além do futebol. Tenho 30 anos e tenho de começar a prestar atenção, mas é melhor do que ficar sentado no sofá", concluiu Bale.



O jornal '20minutos.es', através do Twitter, partilhou a entrevista do jogador com a publicação: "Gareth Bale, orgulhoso da sua ignorância". O canal de televisão polaco TVN24 Sport também deu conta das palavras do galês: "Gareth Bale deu uma entrevista na qual falou sobre golfe, a sua maior paixão, os planos do fim da carreia e também confessou a sua ignorância".



O canal catalão Esport3 fala em "declarações surreais do jogador do Real Madrid", ao passo que os franceses do RMCSport evidenciaram que "Gareth Bale não sabe quem é o primeiro-ministro britânico".





