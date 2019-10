A incrível seca de Suárez na Champions: 31 horas sem marcar longe de Camp Nou

O avançado Luis Suárez prolongou na quarta-feira a sua crise de golos com a camisola do Barcelona em jogos fora de casa na Liga dos Campeões e leva já mais de 31 horas sem festejar na principal prova de clubes da Europa.





No triunfo (2-1) dos catalães em Praga, frente ao Slavia, a contar para a 3ª jornada do grupo F da Champions, o uruguaio até foi protagonista no lance do segundo golo do Barcelona, mas a UEFA considerou autogolo de Peter Olayinka, avançado nigeriano dos checos.

Assim, são já 20 os encontros fora do Camp Nou em que Suárez não consegue festejar um golo. A última vez que tal aconteceu foi em 16 de setembro de 2015, em Itália, quando o uruguaiu marcou, aos 21 minutos, no empate (1-1) dos blaugrana frente à Roma.



Um dos jogos que consta na 'lista negra' de Suárez envolve o Sporting e a visita do Barcelona a Alvalade em 27 de setembro de 2017, também na fase de grupos da Champions. Na altura, os catalães venceram por 1-0, com um autogolo de Coates.



Cotabilizando os 79 minutos restantes desse encontro na capital romana e os 90' de cada um dos 20 jogos seguintes disputados pelo Barcelona na Champions, fora de portas, Luis Suárez totaliza 1.879 minutos sem marcar,

que equivalem a 31 horas e 19 minutos.

O uruguaio tem agora oportunidade de quebrar o enguiço em 12 de dezembro e pode fazê-lo... em Itália quando o quando o Barcelona visitar o Inter Milão no último jogo da fase de grupos desta edição da Champions.