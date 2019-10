A polémica opinião de Imanol Alguacil: «Messi não encaixaria na Real Sociedad»

Na hora de escolher um reforço de sonho, provavelmente grande parte dos treinadores do mundo apontariam Cristiano Ronaldo e Leo Messi como hipóteses, mas há quem tenha opinião distinta. É o caso de Imanol Alguacil, treinador da Real Sociedad, que esta sexta-feira, durante uma tertúlia com os treinadores das equipas bascas da Liga espanhola, considerou que o argentino não teria lugar na sua equipa.Uma opinião polémica, que está a dar que falar, mas que Alguacil explicou de uma forma muito curiosa. "O meu sonho não seria o Messi. É um jogador incrível, que faz coisas incríveis. Mas tenho a imprensa de que na Real Sociedad, pelos nossos valores, pela nossa forma de ser, seguramente não encaixaria aqui. Pensando numa contratação de sonho... não me lembro de nenhum nome", disse o técnico dos txuri urdin.