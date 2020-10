A tradição do Bayern Munique que Toni Kroos detestava: «Sempre foi agonizante»

O Bayern Munique é um clube com alguns rituais e um deles é organização de um banquete noturno depois dos jogos da Liga dos Campeões fora de casa, onde se reúnem jogadores, equipa técnica, dirigentes e patrocinadores. A tradição bávara conta ainda com discursos e celebrações épicas, algo que sempre aborreceu Toni Kroos.





O jogador alemão do Real Madrid, em declarações ao podcast do irmão, Felix Kroos, intitulado 'Einfach mal Luppen', deu conta disso mesmo. "Aqui podemos viajar de regresso imediatamente depois dos jogos. No Bayern não era assim, sempre foi agonizante", explicou o jogador.Havia um banquete no programa depois dos jogos fora. "E durante o jantar também há jogos, quando já não tens vontade para coisas. Para ser honesto, nunca gostei muito disso. Estou muito contente pela forma como lidam com as coisas por aqui."