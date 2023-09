Abel Ruiz convocado para a Seleção de Espanha

Abel Ruiz está de regresso à Seleção A de Espanha. O avançado do Sp. Braga integra a lista divulgada pelo selecionador Luis de la Fuente há instantes, com vista aos jogos de apuramento para o Euro'2024, diante da Geórgia e Chipre, nos dias 8 e 12 deste mês, respetivamente.O avançado, de 23 anos, tem duas presenças na 'La Roja', ambas registadas em 2021. Recorde-se que, em declarações à 'Marca' divulgadas esta quinta-feira, Abel Ruiz admitiu a sua expectativa: "Para o selecionador, o facto de eu estar na Champions é importante, porque compito contra os melhores. O meu sonho é desfrutar da Seleção". E confirma-se, Abel Ruiz está mesmo de volta à Seleção Espanhola.Tal como Ricardo Horta (Portugal), Joe Mendes (sub-21 da Suécia) e Hornicek (sub-21 da República Checa), Abel Ruiz falhará a partida do Sp. Braga com o Moreirense, jogo em atraso da 3.ª jornada da Liga Bwin agendado para sábado, dia 9.Unai, Kepa e David Raya;Carvajal, Azpilicueta, Le Normand, David García, Pau Torres, Laporte, Balde e Gayá;Rodri, Gavi, Mikel Merino, Zubimendi, Alex Baena e Fabián Ruiz;Morata, Joselu, Asensio, Dani Olmo, Nico Williams, Abel Ruiz e Lamine Yamal.