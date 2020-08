Abidal despede-se dos adeptos do Barcelona: «A situação do clube é complicada»

Eric Abidal, diretor técnico do Barcelona que renunciou ao cargo, despediu-se dos adeptos do clube blaugrana através do Instagram. Numa mensagem escrita em catalão, o francês explicou que sempre teve em mente o melhor para o clube, adiantando ainda que abdicou do ano de contrato que ainda tinha em vigor.









Nos últimos dois anos tentei fazer mudanças que acreditava serem muito importantes para o futuro da equipa principal. Apesar da minha convicção e da minha insistência, não consegui. É por isso que acho que chegou o momento de colocar um ponto final na minha ligação ao clube.



Quero deixar claro que renunciei ao ano de contrato que ainda tinha com o Barcelona.



Hoje a situação do clube é complicada, mas não tenham dúvidas que desejo de coração que tudo seja superado e que os êxitos voltem rapidamente, como merece este grande clube.



Agradecimentos eternos a todos



Viva o Barça e viva a Catalunha



Eric Abidal".



Ver essa foto no Instagram Benvolguts/des Barcelonistes, Vull aprofitar aquestes línies per acomiadar-me de tots vosaltres. Ho faig des de l’agraïment mes profund per haver pogut compartir dues etapes importants de la meva vida. Una com a jugador i un altre com a responsable de la Secretaria Tècnica del FC Barcelona. Aquest segon comiat contempla 2 anys en els que he intentat treballar per fer un Barça millor. Dues temporades intenses que he Donat de finalitzades per decisió pròpia. Malgrat que la Junta Directiva hem va ratificar dilluns en el meu càrrec, dimarts passat vaig presentar la meva dimissió. En els darrers dos anys he intentat ralitzar canvis que creia molt importants per al futur del primer equip. Malgrat el meu convenciment i la meva insistència no ho he aconseguit. Es per això que crec que ha arribat el moment de possar punt i final a la meva vinculació amb el club. Vull deixar constància de que he renunciat a l’any de contracte que encara tenia amb el FCBarcelona. Avui la situació del club es complicada, però no tingueu cap dubte de que desitjo de tot cor que es pugui superar i que els èxits tornin aviat tal i com es mereix aquest gran club. Gràcies eternes a tots. Visca el Barça i Visca Catalunya. Eric Abidal Uma publicação compartilhada por E.Abidal Official (@abi22ericabidal) em 20 de Ago, 2020 às 4:01 PDT Esta segunda despedida contempla dois anos durante os quais tentei trabalhar para fazer um Barça melhor. Duas temporadas intensas que dei por finalizadas por decisão própria. Apesar de a direção me ter dado um voto de confiança, na passada segunda-feira apresentei a minha demissão.Nos últimos dois anos tentei fazer mudanças que acreditava serem muito importantes para o futuro da equipa principal. Apesar da minha convicção e da minha insistência, não consegui. É por isso que acho que chegou o momento de colocar um ponto final na minha ligação ao clube.Quero deixar claro que renunciei ao ano de contrato que ainda tinha com o Barcelona.Hoje a situação do clube é complicada, mas não tenham dúvidas que desejo de coração que tudo seja superado e que os êxitos voltem rapidamente, como merece este grande clube.Agradecimentos eternos a todosViva o Barça e viva a CatalunhaEric Abidal".

"Quero aproveitar estas linhas para me despedir de todos vocês. Faço-o com o agradecimento mais profundo por ter podido partilhar convosco duas das mais importantes fases da minha vida. Uma como jogador e outra como responsável pela direção técnica do Barcelona.