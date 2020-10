Abraço entre Koeman e Messi está a dar que falar em Espanha

A vitória do Barcelona em Turim, frente a uma Juventus que ainda não pôde contar com Cristiano Ronaldo, foi muito comemorada, mas houve um abraço que chamou a atenção e já dá que falar em Espanha. Ronald Koeman e Lionel Messi cumprimentaram-se de forma efusiva no final, o que foi muito comentado nas redes sociais.





O argentino quis deixar o Barcelona no último verão, depois de um período muito conturbado no clube, mas acabou por ficar e alinhar nas ideias do holandês.No final do encontro da Champions Koeman foi questionado sobre o abraço. "A minha relação com o Leo nunca foi complicada. Falei com ele naquele momento. A única coisa que lhe disse no final do jogo foi que devíamos ter sentenciado o jogo antes", frisou.Recorde-se que Messi marcou um golo nos descontos, de penálti.