AC Milan luta por Gelson Martins e abre a porta de Madrid a Morata

Os rumores de que o Atlético Madrid estará interessado em vender Gelson Martins de forma a contratar Morata ganham novos desenvolvimentos, com o AC Milan a entrar em ação.Segundo avança a imprensa italiana, o clube de Milão já demonstrou interesse no internacional português, podendo ser ainda a 'cartada' certa para o Atlético Madrid conseguir Morata, já que a equipa orientada por Gattuso pretende 'despachar' Higuain para o Chelsea.Ora se o Chelsea assinar com Higuain, Morata fica mais próximo da porta de saída... rumo ao Atlético Madrid.Recorde-se Gelson Martins trocou o Sporting pelo Atlético Madrid no verão, depois de rescindir unilateralmente com os leões, na sequência dos ataques à Academia de Alcochete. Até ao momento, Sporting e Atlético Madrid continuam sem chegar a um entendimento em relação às contrapartidas que o emblema verde e branco deve receber pela transferência do jogador formado em Alcochete.