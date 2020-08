Acabou a primeira época de João Félix no At. Madrid: todos os números do português

O adeus do Atlético Madrid à Champions significou fim da temporada 2019/20 para João Félix. Um ano depois de ter protagonizado a maior transferência do futebol português, quando saiu do Benfica a troco de 120 milhões de euros, importa conferir os números do avançado de 20 anos nesta sua primeira época ao serviço dos colchoneros.

João Félix alinhou em 36 jogos oficiais do Atlético em todas as provas, 28 dos quais como titular. Esteve 2.483 minutos em campo, apontou 9 golos e registou 3 assistências. Inserido num novo contexto, bem mais competitivo e exigente face à realidade portuguesa, as lesões e problemas físicos impediram-no de apresentar uma regularidade exibicional e dificultaram a adaptação e afirmação no conjunto liderado por Simeone, que muitos consideram não ser capaz de extrair a 100% a qualidade do português.





De resto, a época de Félix termina com números que ficam longe daqueles que apresentou em 2018/2019 com a camisola do Benfica. Na altura, fez 'apenas' mais 383 minutos, participou em 43 jogos, marcou 20 golos e fez 11 assistências.26 jogos; 6 golos; 1 assistência.

Liga dos Campeões: 6 jogos; 3 golos; 1 assistência.

Taça do Rei: 1 jogo; 1 assistência.



Supertaça de Espanha: 2 jogos.