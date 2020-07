Acabou a temporada na Liga espanhola: quem vai às provas europeias e quem desce

Ponto final na temporada da Liga espanhola, com uma última jornada que assistiu apenas a definições e mudanças no que ao apuramento para a Liga Europa e à permanência diz respeito.





Já campeão, o Real Madrid acabou por ser o 'responsável' pela queda do Leganés, ao empatar a dois golos no Estádio Municipal de Butarque, 'juntando' os pepineros ao Maiorca e ao Espanyol no caminho rumo à Segunda Divisão. Salvou-se o Celta de Vigo em cima da buzina, ainda que tenha sofrido até final.Quanto à Europa, seguem para a Liga Europa o Villarreal e a Real Sociedad, com o Granada a apurar-se para as rondas prévias dessa mesma prova. De notar que o Getafe, que falhou a Liga Europa por uma posição, pode até apurar-se para a Liga dos Campeões do próximo ano, visto ainda estar em prova na segunda competição de clubes da UEFA. É improvável, mas pode acontecer...: Real Madrid: Barcelona, At. Madrid e Sevilha: Villarreal e Real Sociedad: Granada: Leganés, Maiorca e Espanyol