Acuña não fechou as pernas e levou este túnel de Kenedy

O jogo não correu bem ao Sevilha em Granada:derrota por 1-0. Marcos Acuña entrou aos 18' e esteve num dos lances da partida que já está a correr nas redes sociais. O antigo lateral do Sporting sofreu um túnel de Kenedy, extremo brasileiro do Granada que gostou tanto que até partilhou o momento na sua conta de Instagram. As imagens são da Eleven Sports.





AVISO ?? Este vídeo não é recomendado para menores de 18 anos #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/yinBwUpEoF — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 17, 2020