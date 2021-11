Acuña resolve dérbi pintado a vermelho

O dérbi de Sevilha, no Benito Villamarín, ficou pintado a vermelho, a cor do cartão que deixou o Betis reduzido a 10 desde os 45’ (expulsão de Guido Rodríguez) e a cor do equipamento da equipa de Lopetegui, o vencedor da noite.William Carvalho entrou após o intervalo, mas não travou a ‘bomba’ de Acuña, com quem jogou no Sporting. Belo golo do argentino. O Sevilha festejou o 2-0 num autogolo de Bellerín e segue 3º, em igualdade com o Real.