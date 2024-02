Adepto enfiou dedo no ânus de Ocampos e este apelou à Liga: «Que se trate com a mesma seriedade dos casos de racismo»

Le acaban de meter un dedo en el culo a ocampos coña mala pic.twitter.com/my09akrj9r — Futbol Y Barro (@Kinho01_) February 5, 2024

Há pessoas para tudo. Ao minuto 33 do encontro entre Rayo Vallecano e Sevilha, a contar para a 23.ª jornada do campeonato espanhol, um jovem adepto que se encontava na bancada inferior do Campo de Futebol de Vallecas aproveitou o facto de Lucas Ocampos estar a preparar-se para fazer um lançamento para tocar no rabo do jogador do Sevilha com um dedo.A ação do jovem gerou reações distintas: uns riram-se, outros ficaram boquiabertos com a audácia e depois houve a reação do visado, que prontamente se virou para a bancada a pedir satisfações. O jovem bem tentou disfaçar, mas acabou por ser 'apanhado'.Depois do encontro, o futebolista comentou o sucedido: "Oxalá que a Liga trate com a mesma seriedade com que tratou os casos de racismo. Há sempre um tonto [nas bancadas], os adeptos do Rayo Vallecano sempre nos trataram com respeito. Se este tipo de coisas acontecem no futebol feminino, porque todos nós sabemos que é algo que pode acontecer... tive que me conter porque tenho duas filhas"