Adeptos do Atlético Madrid aprovam primeiros meses de João Félix

Contratado no início da temporada por uns 120 milhões de euros que representaram um novo recorde na história do clube, João Félix parece estar a deixar os adeptos colchoneros relativamente satisfeitos com aquilo que fez até agora. Pelo menos é essa a conclusão que se pode retirar do inquérito levado a cabo nos últimos dias pelo jornal 'Mundo Deportivo', que na sua edição online desafiou os leitores a pontuar a época do jovem ex-Benfica, desde o 'suspenso' de nota mais baixa ao 'notável' de pontuação mais elevada.





Ora, analisados os dados, num total de 700 votantes, a avaliação fica num ponto intermédio, com 43,6% dos votos a apontarem para uma apreciação 'boa' daquilo que o português fez. 20,2% consideram as suas exibições até ao momento como 'notáveis', ao passo que 6,2% classificam a sua temporada como 'notável'. Do lado inverso, 10,9% dão a nota mais baixa, ao passo que 18,8% aprovam as atuações do número 7 colchonero.Lembre-se que na presente temporada o jovem português é o terceiro melhor marcador do Atlético na Liga espanhola, com seis golos - apenas superado por Álvaro Morata e Ángel Correa - e o quarto com mais assistências, com três passes certeiros, isto num total de 20 partidas disputadas.