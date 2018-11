Adeptos do Atlético Madrid 'substituem' placa de Hugo Sánchez por uma de Falcão

No Atlético Madrid, há uma 'regra' que causa polémica entre os adeptos. No 'Passeio das Lendas' do clube espanhol, colocam-se placas de jogadores como Hugo Sánchez ou Thibaut Courtois (ambos assinaram depois pelo Real Madrid) porque, no seu tempo, superaram os 100 jogos com a camisola rojiblanca. E outros jogadores que não tiveram uma saída tão polémica do clube (caso de Radamel Falcão) não têm direito a placa porque não completaram 100 jogos.Neste contexto, e ainda que de uma forma simbólica, os adeptos colchoneros tomaram a iniciativa. Antes do jogo com o Monaco (), a claque 'Peña Bendita Locura' decidiu colocar um cartaz em cima da placa de Hugo Sánchez com a 'placa' de Falcão, implicando que 'El Tigre' devia ser considerado uma lenda do clube.