Adeptos do Espanyol deixam ameaças aos jogadores: «Corram o que não correram no relvado»

O Espanyol é último na Liga espanhola, ainda não ganhou depois da retoma e os adeptos já têm pouca esperança na permanência. Este sábado, no centro de treinos e no estádio foram pintadas mensagens com ameaças aos jogadores.





As mais 'violentas' estavam no estádio. "Corram o que não correram no relvado", "brincar com a nossa paixão tem consequências" e "Barcelona é muito pequena" eram as frases que podiam ser lidas esta manhã nas paredes do RCDE Stadium, onde a equipa vai treinar esta tarde.Já no centro de treino a mensagem dizia "jogadores mercenários".O Espanyol domingo o Real Madrid. O treinador Abelardo Fernandéz foi despedido este sábado. A equipa será comandada nas jornadas em falta por Francisco Rufete, antigo jogador e que até agora era diretor desportivo."O clube tomou esta decisão devido ao rendimento desportivo da equipa e com clara vontade de salvar a presença do conjunto na Liga", refere o comunicado do Espanyol, emblema que a sete jornadas do final é 20.º e último classificado da primeira divisão espanhola.A equipa está a oito pontos do Eibar, o primeiro acima da linha de descida, no 17.º lugar, enquanto em 18.º está o Maiorca e em 19.º o Leganés.