Adiada primeira eliminatória do playoff de subida à Liga espanhola

O Girona, clube que foi quinto classificado do segundo escalão, anunciou esta quarta-feira que a Liga espanhola adiou a primeira eliminatória do playoff de subida à primeira divisão.

Os catalães recebiam o Almeria, quarto classificado da fase regular da prova, na quinta-feira, e, no domingo, deslocavam-se a casa dos andaluzes, na segunda mão, mas a eliminatória foi adiada até que fique resolvido o caso que envolve o Deportivo e o Fuenlabrada.

O jogo da última jornada entre Depor e Fuenlabrada foi adiado, devido aos vários casos de covid-19 entre seu corpo técnico e jogadores dos madrilenos.

A formação galega já não tem hipóteses de manutenção, mas recorreu às instâncias disciplinares sobre este adiamento, apesar de já não ter hipóteses de manutenção neste escalão, enquanto o Fuenlabrada ainda tem hipóteses de chegar ao sexto lugar e assim disputar o play-off de subida.

Caso o Fuenlabrada some um ponto no jogo com os galegos, se este for mesmo realizado, vai subir ao sexto posto, ocupado presentemente pelo Elche, e vai disputar a primeira eliminatória do play de subida frente ao Saragoça, terceiro classificado da fase regular.