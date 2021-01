Adjunto de Zidane no final do jogo com o Levante: «É uma derrota dolorosa»

David Bettoni liderou a equipa do Real Madrid esta tarde no jogo com o Levante, mas não conseguiu arrancar a vitória que Zidane (a recuperar de covid-19) certamente desejava. O adjunto do treinador francês lamentou a expulsão de Militão no início do jogo.





"É uma derrota difícil, sobretudo pelo que aconteceu ao minuto 9. Conseguimos marcar mas o golo empate do Levante afetou-nos moralmente. Entrámos bem na segunda parte, só que o segundo golo deles causou-nos mossa. Trata-se de uma derrota dolorosa, mas vi uma equipa com atitude e caráter. Vi uma equipa com ânimo para continuar a lutar até ao final", considerou o adjunto de Zidane.Sobre o VAR, Bettoni preferiu não falar. "Nós não damos opiniões, vocês [jornalistas] estão aí para ver".O treinador admitiu que foi muito difícil jogar em inferioridade numérica. "Tentámos fazer o nosso jogo, mas é difícil com 10 jogadores. Vi um Real Madrid com muito caráter e orgulho. Não conseguiu ganhar o jogo, nada mais do que isso."