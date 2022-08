Adnan Januzaj chega ao Sevilha a custo zero

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional belga Adnan Januzaj, que estava sem clube, é reforço do Sevilha, tendo assinado um contrato por quatro temporadas, até junho de 2026, anunciou esta quarta-feira o emblema da Andaluzia.



O extremo de 27 anos chega ao Sevilha a custo zero, depois de ter passado as últimas quatro temporadas na Real Sociedad, em que conquistou uma Taça do Rei de Espanha, numa carreira em que também já passou por Borussia Dortmund e Sunderland.

Januzaj fez grande parte da sua formação no Anderlecht, tendo rumado, ainda como júnior, ao Manchester United, clube em que iniciou a sua carreira profissional.

No Sevilha, emblema que iniciou a época de forma tremida com duas derrotas e um empate nas três primeiras jornadas no campeonato, o internacional belga vai ser comandado por Julen Lopetegui, técnico que passou pelo FC Porto em 2014/15 e 2015/16,

Com apenas 18 anos, Januzaj fez furor no Manchester United, embora tenha acabado por nunca confirmar o estatuto de grande promessa, mas, nessa altura, foi protagonista de uma disputa entre vários países, incluindo Sérvia, Turquia, Croácia, Bélgica, Albânia e até Inglaterra, já que tinha condições para representar cada uma dessas seleções.

O extremo recusou várias chamadas da Bélgica, demonstrando sempre o desejo de representar a Albânia, país do seu pai, mas acabou por voltar atrás e aceitou fazer parte dos diabos vermelhos (15 jogos e um golo).