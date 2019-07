Adrián López rendido a João Félix: «É um jogador com muita qualidade e inteligência»

Questionado sobre o papel de Simeone na evolução do ex-Benfica, Adrián não tem dúvidas. "É um dos melhores treinadores do Mundo. Há vários anos que o demonstra. Tanto ele como toda a sua equipa são capazes de sacar o melhor rendimento dos jogadores e nesse aspeto estes três jogadores irão aprender e melhorar como jogadores. Estou certo de que tudo lhes correrá bem", admitiu o avançado espanhol, falando também de Héctor Herrera e Felipe.

De resto, sobre os seus dois antigos colegas Adrián Lopez prevê sucesso garantido. "Creio que foram duas contratações muito boas. São dois grandíssimos jogadores e creio que vão adaptar-se muito bem, pois são muito competitivos e trabalhadores. Têm muita qualidade e acredito que se vão integrar bem", admitiu.



A finalizar, o espanhol falou também de Éder Militão, que foi igualmente seu companheiro de balneário no FC Porto, mas que ao contrário de Herrera e Felipe rumou ao Real Madrid. "Fizeram uma grande contratação, porque é um jogador jovem e que se adapta muito bem. Chegou no ano passado ao Porto e teve uma adaptação fora do normal, pois normalmente o sul-americanos têm dificiuldades ao chegar. Tem condições brutais e está sempre concentrado. É muito bom profissional e creio que o Real Madrid fez muito bem em contratá-lo."

Antigo jogador do FC Porto, Adrián López viu nos relvados portugueses a 'explosão' de João Félix e é de uma forma bastante elogiosa que aborda o futuro do jovem jogador do Atlético Madrid. Em declarações ao 'AS', o avançado espanhol, de 31 anos, considera que ex-Benfica tem "muita qualidade e inteligência" e que sob a orientação de Diego Simeone irá evoluir ainda mais."É um miúdo que surgiu este ano e que se saiu de uma forma espectacular tendo em conta a sua juventude. Fez um ano muito bom e terá que continuar a evoluir dada a sua juventude e seguramente que no Atlético irá aprender muitas coisas com o Cholo e com os seus novos companheiros. De certeza que se tornará num melhor jogador. É claro que tem coisas já suas, pois é um jogador com muita qualidade e inteligência. Na hora de jogar, é muito bom no aspeto coletivo e tem golo, algo que demonstrou este ano, mesmo não sendo avançado centro. Irá adaptar-se bastante bem", previu o antigo jogador dos dragões.