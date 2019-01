Adversário do FC Andorra critica investimento de Piqué: «Veio adulterar a competição»

Gerard Piqué tem dado que falar recentemente no mundo do futebol e não tem sido pela sua qualidade exibicional. A compra do FC Andorra pelo central do Barcelona conduziu a uma renovação dos quadros do clube e, além da contratação dos ex-colegas Gabri e Jorquera para o comando técnico, foram adquiridos dez reforços. Esta nova conjetura no Grupo 2 da Primeira Divisão da Região da Catalunha motivou duras críticas por parte do treinador do Viladecans, próximo adversário do FC Andorra."Chegam a esta fase com um plantel novo e vão ter uma equipa muito boa. Tem de se regular melhor as transferências nesta divisão, como já acontece na Segunda B e na Terceira", disse Raúl Paje. Para o técnico da equipa catalã, está em causa uma adulteração do campeonato e garante que, mesmo assim, o FC Andorra não vai ter o sucesso imediato que se espera. "Nesta divisão, qualquer equipa pode ganhar a outra. Se há alguém que acha que eles vão ganhar 14 ou 15 jogos na segunda volta, está enganado. A competição adulterou-se, o FC Andorra adulterou a competição. Mas já viram o que é que a 'casa' gasta nesta categoria, ao terem perdido o último jogo que disputaram, mesmo tendo trazido os dez reforços", sentenciou o técnico.O FC Andorra desloca-se ao terreno do Viladecans neste domingo (11 horas) em jogo a contar para a 17.ª jornada do Grupo 2 da Primeira Divisão da Região da Catalunha. A equipa detida por Piqué está a 11 pontos dos lugares de subida de divisão, enquanto que o Viladecans segue no terceiro lugar, a um ponto do segundo classificado e, por conseguinte, da zona de subida.