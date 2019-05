Afinal o Barcelona já não quer Griezmann: o volte-face que ninguém estava à espera

Quem o garante é o jornal 'Marca' - o destino de Antoine Griezmann na próxima época pode não ser o Barcelona. O jogador francês já anunciou que não vai continuar no Atlético Madrid - não obstante as juras de amor eterno que fez aos colchoneros no final da época passada, quando renovou o contrato... -, mas ao que tudo indica não vai mudar-se para a Catalunha.O Barcelona anda há muito na 'cola' de Griezmann, o que motivou inclusivamente uma queixa do Atlético Madrid junto da FIFA, por assédio a um jogador com contrato. Na época passada parecia que estava tudo encaminhado (e apalavrado) para o avançado francês finalmente se juntar a Messi e companhia, mas o clube de Madrid convenceu-o a continuar. O que constituiu um rude golpe no Barcelona...O jornal 'Marca' diz que Josep Maria Bartomeu, presidente dos catalães, não tem a intenção de contratar o avançado por considerar que a operação tem demasiados riscos.A partir de 1 de julho a cláusula de rescisão do contrato de Griezmann com o Atlético Madrid baixa de 200 para 120 milhões, mas o líder do Barcelona não considera a contratação uma prioridade. Custaria mais 20 milhões do que na época passada, além dos 17 milhões que o jogador cobraria anualmente em salários. Valores que na Catalunha são considerados demasiado elevados.Mas não é só. A desfeita que Griezmann fez na época passada, depois de ter dado a sua palavra aos catalães, ainda não foi esquecida. Segundo a 'Marca', o balneário estava encantado com a possibilidade de receber o francês, que deu o dito por não dito e virou as costas à equipa.Bartomeu sente que os pesos pesados do balneário não veriam com bons olhos a sua inclusão no grupo. E os adeptos também não.