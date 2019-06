Agente de Bale dá garantia: «É mais provável ganhar Ascot do que ele sair do Real Madrid»

Muito se tem especulado sobre o futuro de Bale, mas, ao que tudo indica, o galês vai mesmo continuar a vestir as cores do Real Madrid. A garantia é dada por Jonathan Barnett, agente do jogador.





"É mais certo eu ganhar em Ascot do que ele sair emprestado. Ele não quer sair, não vai acontecer. Tem um boa vida e um lar e Espanha. Obviamente que a situação dele no Real Madrid não melhorou, mas não quer sair. Teria de acontecer algo de excecional", disse o agente à 'Sky Sports', à margem do primeiro dia do Royal Ascot, a mais famosa corrida de cavalos de Inglaterra.Questionado sobre a possibilidade de jogar no Manchester United, Jonathan Barnett foi taxativo. "Poderia encaixar ali. Continua a ser um dos melhores jogadores do mundo. Mas é pouco provável", atirou.