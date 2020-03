Agente de Rui Silva diz não estar surpreendido com interesse de Real Madrid e Betis

Bruno Carvalho, da empresa de agenciamento Team of Future, não está surpreendido com o alegado interesse do Real Madrid e do Betis em Rui Silva, atual guarda-redes do Granada. "Ele fez uma ótima temporada, provando ser um dos melhores guarda-redes do campeonato espanhol, e é normal que existam várias equipas interessadas. Não descarto um futuro em Itália, como também se tem falado, mas a sua prioridade é claramente ficar em Espanha", revelou o empresário, questionado pelo 'calciomercato'.





Enquanto a transferência não se realiza, Rui Silva, de 26 anos, não descarta renovar com o Granada, clube com o qual tem contrato até 2021 e uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. O guarda-redes português, que passou pelo Nacional enquanto sénior, também já foi associado a