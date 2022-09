Agilidade e mentalidade para defender a baliza: os elogios da imprensa de Sevilha para Rui Silva

O Betis defronta o Ludogorets esta quinta-feira, em jogo da Liga Europa, mas são as exibições no campeonato espanhol que têm dado que falar em Sevilha. E Rui Silva, um dos dois portugueses do plantel - William Carvalho é o outro - tem sido alvo de palavras positivas na imprensa de Sevilha.Isto porque o guarda-redes já leva três três jogos sem sofrer qualquer golo (contra Elche, Osasuna e Villarreal), levando o clube andaluz ao 3.ª lugar da classificação, apenas atrás de Real Madrid e Barcelona. "O guarda-redes português está-se a consolidar jogo a jogo, porque a sua agilidade entre os postes permite ao Bétis ter o domínio da grande área. Rui Silva é rápido com a mente e com as pernas para cobrir ângulos quando é necessário. Uma defesa rende muito mais quando atrás há alguém assim", resumiu o jornal 'Diario de Sevilla'.