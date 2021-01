Agradece a Mourinho: «Cristiano Ronaldo e Benzema são os heróis dos meus filhos e eu joguei com eles»

O internacional espanhol José Rodríguez não esquece o que José Mourinho fez pela sua carreira e diz com orgulho que pode gabar-se de ter jogado ao lado dos maiores ídolos dos filhos. O extremo, que atualmente alinha no Maccabi, estreou-se na equipa principal do Real Madrid, onde se formou, com José Mourinho no comando técnico, em 2012, num jogo da Taça do Rei frente ao Alcoyano.





"Aquele momento mudou a minha vida. Foi sem dúvida o momento mais importante da minha carreira. Sem aquele jogo ninguém me conhecia. Estive noutros clubes mas nenhum se compara com o Real Madrid. Era um miúdo [tinha 17 anos] com 1000 seguidores no Twitter e depois de jogar uns minutos pelo Real Madrid já tinha 100 mil seguidores de todo o Mundo", recorda.José Rodríguez diz que na altura não teve consciência do significado daquele momento: "Aquelas experiências estou a desfrutá-las agora. Sou pai e para os meus filhos, Cristiano Ronaldo e Benzema são super heróis e eu joguei com eles", diz orgulhoso.