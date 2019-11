Aguirre explica substituições: «Os dois avançados estavam no banco com cara de cu....»

Javier Aguirre, treinador do Leganés, último classificado na liga espanhola, congratulou-se com o empate da equipa na visita ao recinto da Real Sociedad (1-1), e referiu-se de forma curiosa aos avançados que tinha no banco.





"Falar de merecimentos é difícil", explicou o mexicano, de 60 anos, quando lhe perguntaram se o ponto conquistado era merecido. "Houve fases no jogo em que fomos amplamente superados. Empatámos a meio do segundo tempo, a equipa fez coisas boas mas há que melhorar. Mas ao fim de contas é um ponto e eles merecem-no. Continuamos em último, mas foi um ponto ganho num campo complicado, frente a uma equipa que é líder e que joga bem. Estou contente com a exibição da equipa."Depois, quando lhe perguntaram o que pretendeu com a mudança do esquema tático, passando a jogar com três avançados... "Não sei. Não fizemos nada de especial durante a semana, queria apenas que eles acreditassem em si próprios, nada mais. Durante a semana os três avançados trabalharam muito bem, os dois que estavam o banco estavam com cara de cu e disse-lhes que iam entrar, para ver se ajudavam. Eles mereciam."