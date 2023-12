Agustín Marchesín emocionado no regresso à ação

Agustín Marchesín teve uma noite de quinta-feira de emoções fortes. Foi titular na formação do Celta de Vigo, 10 meses após ter contraído uma grave lesão num Tendão de Aquiles, e ajudou a equipa a bater o Sestao River por 2-1, na 2ª ronda Taça do Rei.

No final, foi às redes sociais revelar os sentimentos que o invadiram: "No fim do encontro estava muito emocionado. E acho que muitos companheiros perceberam isso, porque vieram a correr para me abraçar."