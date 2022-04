O Granada anunciou esta segunda-feira que Aitor Karanka é o novo treinador da equipa, sucedendo no cargo a Rubén Torrecilla. O técnico espanhol, de 48 anos, assumiu a formação que conta com os portugueses Luís Maximiano e Domingos Duarte.Atualmente, o Granada figura no 16º lugar da La Liga, com 29 pontos averbados em 32 jornadas.Karanka vai sentar-se no banco da nova equipa já na quarta-feira, no Wanda Metropolitano, a cada do At. Madrid.