Alavés falha subida à liderança

O Alavés perdeu esta sexta-feira a possibilidade de ascender, provisoriamente, à liderança da Liga espanhola, na posse do campeão Barcelona, ao perder por 1-0 no reduto do Leganés, na abertura da 13.ª jornada.Um golo do marroquino Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, após assistência do argentino Jonathan Silva (ex-Sporting), valeu o triunfo aos locais, que subiram ao 13.º posto, atirando o Athletic para os lugares de descida.O Leganés vinha numa série de seis jogos sem vencer, quatro deles para o campeonato, prova em que já tinha sido o responsável pelo primeiro desaire do Barcelona (2-1).Os catalães seguem na liderança, com 24 pontos, contra 23 do Sevilha e outros tantos do Atlético de Madrid, que visita no sábado, e do Alavés.